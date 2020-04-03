Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da 4 kişi uyuşturucu kullanırken gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da jandarma timleri 4 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.
Kastamonu İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan devriye sırasında park halinde bir araçta 4 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
Suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında toz esrar ile sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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