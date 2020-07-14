Kastamonu'da 1 tonluk Tosun 23 bin liradan görücüye çıkıyor
Bir süre önce evleri ve ahırları yanan aile, kurbanlığın satışından elde edecekleri parayla yaralarını sarmayı amaçlıyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında ev ve ahırları zarar gören aile, yaklaşık 1 tonluk "Tosun" isimli danalarını satarak zararını gidermeyi amaçlıyor.
Yarışlar köyü Karayaprak Mahallesi'nde Salih Bakırcı'ya ait samanlıkta 4 Temmuz'da elektrik kontağından çıkan yangında, üç katlı evin ve ahırın bir kısmı ile 2 samanlık ve depo zarar gördü.
Ahırdaki hayvanlarını güçlükle kurtaran Bakırcı ailesinin 19 yıl önce de evlerinin yandığı öğrenildi.
Ev ve ahırlarının tamiratı için 3 yıldır besledikleri danayı kurbanlık olarak satmaya karar veren Bakırcı ailesi, "Tosun" ismini verdikleri yaklaşık 1 tonluk hayvana 23 bin lira değer biçti.
Salih Bakırcı'nın oğlu İhsan Bakırcı, AA muhabirine, evde annesi, babası, eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığını söyledi.
Yangın günü samanlıkta traktörden balyaları boşaltmak için elektrik kablosunu fişe taktıklarını anlatan Bakırcı, "Samanlıkta 4 bin civarında balyamız vardı, bunların tamamı yandı. Evin çatısı, komşuya ait kullandığımız samanlık ve zirai aletlerimizi koyduğumuz depo da yandı." dedi.
Bakırcı, 19 yıl önce yanan ahşap evlerinden de o zaman hiçbir şey kurtaramadıklarını belirterek, "Danamızı kurbanlık olarak satacağız. Bu parayla yangında zarar gören yerleri onarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
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