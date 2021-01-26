Tedbirlerin süreceğini vurgulayan Kaymakam Çağlar Partal, "İlçemizde alınan tedbirler vaka sayılarında olumlu sonuç verdi. Sayıların gerilemesiyle tedbirlerimizi ve denetimlerimizi daha sıklıkla gerçekleştirerek hedefimiz ilçe genelinde vaka sayısını sıfırlamak." dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da ilçede vaka sayılarının gerilemesi kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "İlçe merkezinde ve köylerimizde bulunan vakalarımız karantina altında. İnşallah önümüzdeki günlerde aldığımız tedbirler sayesinde ve vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyene uymalarıyla vaka kalmayacaktır." dedi