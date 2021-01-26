Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da fındık bahçesinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında fındık bahçesi zarar gördü.
Küçük Karasu Mahallesi'nde fındık bahçesini temizleyen ve otları yakan Mustafa İzmit, ateşi kontrollü bir şekilde söndürdü.
Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen otlardan çıkan kıvılcımlar ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı.
Yangına müdahale ederek alevlerin ormanlık alana ulaşmasını engelleyen bahçe sahibi İzmit, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, arazi şartlarının olumsuz olması nedeniyle yangın yerine ulaşamayınca Karasu Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibine haber verildi.
Ormanlık alana sıçramadan Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangın, fındık bahçesinde zarara yol açtı.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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