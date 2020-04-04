Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Kastamonu Adliyesi, bağı adliyeler, Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Araç Açık Ceza İnfaz Kurumunda dezenfekte önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Cezaevinde bulunan personelle kendilerine emanet edilen hükümlü ve tutukluların salgından etkilenmemesi için bir dizi tedbir aldıklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"Tüm hükümlü ve tutuklular salgın hakkında bilgilendirildi. Oda ve koğuşlara yeteri kadar düzenli olarak temizlik maddesi verilmeye başlanmış, tüm kurumun çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi sağlanmıştır. Tüm taşıtlarımız, araç gereçlerimiz, koğuşlar ve ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonu sağlanarak kapalı ortamların sık sık havalandırılması sağlanmaktadır.

Ayrıca koğuşlarda çamaşır suyu, temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun bulundurulması sağlanmıştır."

Ziyaretçi girişlerine ve uygun görülen alanlara el dezenfektanları konulduğunu belirten Uzun, kapalı ceza infaz kurumunun ziyaretçi kayıt, mahkum kabul, personel giriş ve revir kısmı ile açık cezaevi girişinde 5 ateş ölçerle personelin, hükümlü ve tutukluların, avukatların ve kuruma giriş yapanların ateşinin ölçüldüğünü ifade etti.

Uzun, tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hükümlü ve tutukluların izole süreçlerinde gerekli tedbirler alınmakta, suç grubuna bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumunda 3 farklı koğuş açılmıştır. Açık ceza infaz kurumunda, AFAD ve DSİ İl Müdürlüğünden temin edilen 3 konteyner ile izinden dönen hükümlüler, izolasyona ilişkin 14 gün tecrit edilerek diğer hükümlü ve tutuklular ile temas ettirilmemeleri sağlanmaktadır."

"24 saat bekletilip işlem yapılmaktadır"

Uzun, cezaevi personelinin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği dış dünyadan izole şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen yurtlarda kalarak evlerine gitmeden nöbet hizmetlerini yerine getirdiğini kaydetti.

"Sağlık ve acil haller dışında dışarıdan gelen her türlü eşya 24 saat bekletilip sonrasında işlem yapılmaktadır." ifadesini kullanan Uzun, şunları bildirdi:

"Bu kapsamda mektup, ambar ve kantin malzemesi, gazete, koli ve benzeri her şey 24 saat bekletildikten sonra ilgilisine teslim edilmektedir. Açık ceza infaz kurumuna ilk defa gelen ve denetimli serbestlik şartı uyan hükümlüler, diğer hükümlülerle temas kurdurulmadan dilekçesi alınarak denetimli serbestlik tedbirinden faydalandırılmaktadır. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara kapalı ve açık görüşlerin koronavirüs salgını tedbiri kapsamında yaptırılmaması nedeniyle Bakanlık talimatları gereği haftada 2 kez 10 dakika ilave telefon görüşü yaptırılmaktadır."

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanı içinde bulunan ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ile tutuklulara, personele ve ailelerine Kovid-19 salgınının bulaşmaması için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çeken Uzun, cezaevi ve bağlı hiçbir kurumda pozitif vaka bulunmadığını belirtti.