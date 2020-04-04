Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim Sanat Merkezinde görevli öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatları pahasına fedakarca çalışan sağlık çalışanları için lazer kesici ve 3 boyutlu yazıcı ile maske üretiyor.

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Bülent Bakır ile öğretmenler, dünyada ve Türkiye'de her geçen gün yayılarak can kayıplarına neden olan koronavirüs salgınına karşı mücadele eden fedakar sağlık çalışanları için harekete geçti.

Öğretmenler, Vali Süleyman Elban'ın destekleriyle "KodlAğrı" Projesi kapsamında alınan lazer kesici ve 3 boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanlarına destek amaçlı maske üretmeye başladı.

Kısa sürede işe koyularak yoğun tempoyla çalışmaya başlayan öğretmenler, farklı özellikleri bulunan ve oldukça dayanıklı maskeler üreterek sağlıkçıların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Maskeler sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaştırılacak

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı büyük bir fedakarlık göstererek çalıştığını anımsattı.

En zor zamanlarında sağlıkçıların yanında olma hissiyatı duyduklarını ve harekete geçip bunu eyleme dönüştürdüklerini ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

"Koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte bizler de sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla neler yapabileceğimizi öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp, bir karara vardık. Özellikle 3 boyutlu yazıcı ve lazer kesiciden çıkardığımız ürünleri hastane yetkililerine gösterdik. Lazer kesiciden ürünler daha seri çıktığı için doktor arkadaşlar bu maskeleri tercih ettiler. Hastaneden 1000 tane maske siparişi aldık ve bunları yapıp, ücretsiz bir şekilde teslim edeceğiz."

Doktorlar için profesyonel maskeler de üretiliyor

Bakır, desteklerinden dolayı Vali Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e teşekkür ederek şunları kaydetti:

"3 boyutlu yazıcılarda hareketli maske ürettik ve bunu 3 saatte yaptık. Yine 3 boyutlu yazıcıdan yaptığımız bireysel maskeyi de 5 saatte yaptık, içerisinde filtresi var. Filtreyi 3 saatte bir değiştirebilirsiniz ve bunu sürekli kullanabilirsiniz. Bir diğer maskemizi de lazer kesiciden bir buçuk dakikada çıkarıyoruz. Montaj ile birlikte 3 dakika da bir maske üretiyoruz. Seri üretim noktasında ciddi bir faydası var. Çünkü ileride ihtiyaç fazla olacağından en hızlı şekilde üretim yapmak ancak lazer kesiciyle gerçekleşebilir."

Bakır, ihtiyaç odluğu kadar her zaman maske üretmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.