Pamukkale ilçesinde 6 Haziran günü bir marketin kasiyeri, iş yerine gelen ve alışveriş yapan kişi tarafından dolandırıldığını iddia edip jandarmaya başvurdu. Soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki 16 güvenlik kamerasında inceleme yaptı. Alışveriş ve para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerinden 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerinde, alışveriş yapan ve ödeme için 100 TL uzatan şüphelinin, kasiyerin dalgınlığından yararlanıp verdiği parayı ve para üstünü alarak iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Bu arada şüphelinin Antalya, Gaziantep, Konya, Mersin, Aksaray, Afyonkarahisar ve Uşak'ta aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.