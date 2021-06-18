Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ciple çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ciple çarpışan elektrikli bisikletin 81 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Muammer Hastepe Caddesi'ndeki Çakıcı Sokak kavşağında A.İ. idaresindeki 09 ABA 596 plakalı cip, İrfan Karadağ'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada yola savrulan bisiklet sürücüsü Karadağ ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Karadağ kurtarılamadı.
Polis ekipleri, cip sürücüsü A.İ'yi gözaltına aldı.
Karadağ'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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