Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Kent Konseyi, Kartal Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kartallı vatandaşların katkılarıyla hazırlanan toplam 817 yardım kolisi içindeki 19 bin 314 adet yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

Yardım kolilerinin içinde battaniyeden ısıtıcıya, bebek bezinden giysilere, atkı ve bereden gıda maddelerine dek onlarca farklı malzeme bulunuyor.

Battaniye, giysi, hijyen maddeleri, bebek bezi, ısıtıcılar, kuru gıda ve konserveler, bot ve ayakkabılar, çocuk kitapları, oyuncak, hayvanlar için mama gibi onlarca farklı malzeme belirli bir düzen içinde kolilere ayrılarak kayıt altına alındı ve ardından da tıra yüklendi.

Kolilerin yüklenmesi sırasında oluşturulan insan zincirine katılarak çalışan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, deprem bölgesinde soğuk hava nedeniyle özellikle ısıtıcıların yokluğunun hissedildiğini belirterek, yardımların devam edeceğini kaydetti.