Kars’ta yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi

Kaza Mezra köyü bölgesinde meydana geldi. Kars’ta Susuz istikametine seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.



Yan yatan kamyonda ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki 1 kişi kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kendi imkanlarıyla kamyondan çıkan sürücü ve yanındaki 1 kişinin yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Öte yandan kamyonda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.