Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.06.2023 20:04

Konya'da 400 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 400 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlıyor.

Konya'da 400 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kentin en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı'nın çevresinde oluşturulan tematik parkların yer aldığı bahçe, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Bu kapsamda, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hazır hale getirilen bahçede, özel mevsimin çiçeklerinin yanı sıra yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.

Çiçek bahçesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşları görsel güzelliği görmeye davet etti.

Konya'da 400 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Bahçenin yaz sezonuna hazır olduğunu aktaran Pekyatırmacı, "Parkın içinde 11 bin 500 metrekare alandaki 400 bin çiçeği tüm hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Buraya geldikleri zaman rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla güzel hatıralar biriktirecekler. Vatandaşlarımız burada Konya'nın yerel çiçeklerini tanıma fırsatı bulacak Farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler" ifadesini kullandı.

Selçuklu Çiçek Bahçesi pazartesi günleri hariç, haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
21:15
Kılıçdaroğlu: Açık söylüyorum, değil 6'lı gerekirse 16'lı masa kuracağım
20:22
Tunceli'de ormanlarda ateş yakılması yasaklandı
19:35
Hakkari'de gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
19:14
İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:44
Almanya'da Papa'nın haçı çalındı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
FOTO FOKUS
İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü
İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ