Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, uçamaz halde gördükleri kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.
Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kızıl şahin, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Kızıl şahin tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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