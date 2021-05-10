Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta Covid-19 tedbirlerini ihlal edip iskambil ve okey oynayan 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil ve okey oynayan 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehane, kıraathane gibi yerlere yönelik yaptığı çalışma kapsamında 4 iş yerine baskın düzenledi.
Baskında iskambil ve okey oynadığı tespit edilen 34 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden 107 bin 100 lira caza yazıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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