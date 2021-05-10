Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Dursun B. (74) Altınova Düden Mahallesi'nde Sinan G. (50) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun B'nin tüfekle Sinan G'yi göğsünden yaraladığı öne sürüldü.
Ağır yaralanan Sinan G, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli Dursun B. gözaltına alındı.
Sıradaki Haber
Selimiye Camii'nde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sala okunarak dua edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz