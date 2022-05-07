Kars İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Şüpheli F.A'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

F.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.