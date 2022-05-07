Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf:AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Kars İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Şüpheli F.A'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
F.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kars Uyuşturucu
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