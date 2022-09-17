Kaza; Kars'ın Digor ilçesinde meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 55 EA 685 plakalı kamyon, freni boşalınca önünde seyreden içinde yolcu bulunmayan E. Ö.'nin kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonda sürücü sıkıştı.

Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralı olarak Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen İ.Ç. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.