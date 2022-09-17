Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza; Kars'ın Digor ilçesinde meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 55 EA 685 plakalı kamyon, freni boşalınca önünde seyreden içinde yolcu bulunmayan E. Ö.'nin kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonda sürücü sıkıştı.
Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Ağır yaralı olarak Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen İ.Ç. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kars Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:36
- 14:29
- 14:35
- 14:10
- 14:30
Sıradaki Haber
Kuşburnu toplarken arı sokunca öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz