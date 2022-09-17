Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuşburnu toplarken arı sokunca öldü
Samsun'da ormanlık alanda kuşburnu toplarken arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Hüseyin Çoban ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yabani arı yuvasına bastı.
Çok sayıda arının ayağını soktuğu Hüseyin Çoban arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek çevreden yardım istedi.
Yakınının yanına koştuğu Hüseyin Çoban, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: Samsun
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