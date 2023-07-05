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Güncel
İHA 05.07.2023 11:34

Kars’ta sağanak caddeleri göle çevirdi

Kars’ta sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bodrum katları su altında kaldı.

Kars’ta sağanak caddeleri göle çevirdi

Meteoroloji’nin sağanak yağmur uyarısı yaptığı Kars’ta öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, doludan kaçan vatandaşlar, araçlarını petrol istasyonlarına çekerek dolu yağışının durmasını bekledi.

İnönü Caddesi’nde ise sağanak yağmur sonrası kanalizasyon şebekesi tıkandı, kanalizasyon bacalarından su dışarıya su çıktı. Sağanak yağmurdan en çok vatandaşlar ve iş yeri sahipleri etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanırken, iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu.

Yüksek kesimlerde etkili olan dolu ise ekili arazilere zarar verdi.

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