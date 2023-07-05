2023 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2023...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillendi. Temmuz ayında maaşlara yüzde 6'lık sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek.

Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 17,55 artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 19,77 zam yapılacak. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

Memurun temmuz zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek?



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, muhtemel alternatifleri @trthaber’de değerlendiriyor. https://t.co/zG8R2ogSXo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2023

"Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." dedi

Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

"Refah payını gözetecek bir düzenleme olacak"

En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını hatırlatan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, memur ve memur emeklilerinin maaş artışına yönelik, enflasyon ve refah payını gözetecek bir düzenleme olacak dedi.

Teklif bugün Meclis'e sunulacak

Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek. Hem memurun hem de emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağına ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.

AK Parti'nin düzenlemeye ilişkin teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Teklifin bugün sunulması durumunda ise cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mesai yapılacak. Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşaması başlayacak.