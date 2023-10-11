Parçalı Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AFP 11.10.2023 11:19

Kars'ta otobüsle seyahat eden şüphelinin koltuğunun altında uyuşturucu bulundu

Kars'ta otobüsle seyahat eden şüphelinin koltuğunun altında 785 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kars'ta otobüsle seyahat eden şüphelinin koltuğunun altında uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbari bilgi doğrultusunda Mescitli köyünde gerçekleştirilen yol kontrolünde, İstanbul-Iğdır seferi yapan yolcu otobüsü durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Termal"in desteğiyle otobüste yapılan aramada, A.G'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş paket halinde 785 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Kars Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Giresun'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
12:17
Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
11:57
Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu vurdu
11:56
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarımızı tahliye için her türlü hazırlığımız var
11:53
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
12:09
Bakan Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz
ÖSYM'nin sınav soruları "yüksek güvenlikli" odada hazırlanıyor
ÖSYM'nin sınav soruları "yüksek güvenlikli" odada hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ