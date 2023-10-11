Kars'ta otobüsle seyahat eden şüphelinin koltuğunun altında uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İstihbari bilgi doğrultusunda Mescitli köyünde gerçekleştirilen yol kontrolünde, İstanbul-Iğdır seferi yapan yolcu otobüsü durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği "Termal"in desteğiyle otobüste yapılan aramada, A.G'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş paket halinde 785 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.