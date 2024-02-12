Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.02.2024 16:12

Kars’ta metruk binaların yıkımı sürüyor

Kars’ta vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla metruk binaların yıkımı sürüyor.

Kars’ta metruk binaların yıkımı sürüyor
[Fotograf: İHA]

Kars Belediyesi, görsel kirlilik oluşturan metruk yapıları tek tek yıkıyor.

Belediye 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara yönelik yıkım ve temizleme çalışmalarına Alpaslan Mahallesi Özgür Sokak’ta metruk binaları yıkımı yaparken, yapılan çalışmalara mahalle sakinlerinden de destek geldi.

Yıkım öncesi çevre güvenliğini alan belediye ekipleri, iş makinesi ile metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bulunan metruk binalarının yıkımına devam edileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Batman'da kaybolan genç kızdan kötü haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
17:03
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu Azerbaycan askeri yaralandı
17:01
Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de başladı
16:58
Türkiye'nin risk primi 300 baz puana geriledi
16:54
İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'tan, İngiliz hükümeti ve muhalefetine Gazze tepkisi
16:52
İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ