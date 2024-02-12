Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.02.2024 16:11

Batman'da kaybolan genç kızdan kötü haber

Batman'da 4 gün önce kaybolan 26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu.

Batman'da kaybolan genç kızdan kötü haber
[Fotograf: AA]

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan haber alamayan yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda, Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında bazı kadın giysileri tespit edildi.

Polis ve jandarma ile AFAD ekiplerince söz konusu bölgede hem karada hem de baraj gölünde arama yapıldı.

Batman'da kaybolan genç kızdan kötü haber

Dalgıç ekipler, giysilerin bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde bir cesede ulaştı.

Sudan çıkarılan ve tekneye alınan cesedin Kızmaz'a ait olduğu belirlendi. Kızmaz'ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi.

Kızmaz'ın cesedi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 

ETİKETLER
Batman AFAD
Sıradaki Haber
Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
17:03
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu Azerbaycan askeri yaralandı
17:01
Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de başladı
16:58
Türkiye'nin risk primi 300 baz puana geriledi
16:54
İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'tan, İngiliz hükümeti ve muhalefetine Gazze tepkisi
16:52
İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ