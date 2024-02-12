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Güncel
AA 12.02.2024 16:05

Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Harşit Vadisi'nde kazanılan zaferin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı
[Fotograf: AA]

Harşit Savunması Vakfı tarafından Tirebolu ilçesinin Demirci Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karadeniz'in Çanakkale"si olarak nitelendirilen Harşit Vadisi'nin, 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ile direniş hikayesinin ana üssü olduğunu söyledi.

Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı

Konuşmaların ardından alana günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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