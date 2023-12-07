Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.12.2023 22:18

Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı

Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlık suçundan 4 yıl 22 gün hapis cezası olan E.A (34) ile 3 yıl 9 ay hapis cezası olan K.E (41), çeşitli uyuşturucu suçlarından 3 yıl 17 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ö.S (25), "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.B (27), basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olan H.Y (49), şantaj suçundan 10 ay hapis cezası bulunan C.G (24), "askeri ceza kanuna muhalefet, güveni kötüye kullanma" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Ö.Y (32) ve alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 6 ay hapis cezası bulunan T.O (56) yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Sakarya'da bir evde ısıtıcı devrildi: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
23:30
Bakan Göktaş: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek yola koyulduk
23:54
İsrailli esir: Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk
23:51
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs’teki provokatif yürüyüşünü engelledi
23:23
Hamas: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluk hakim
23:16
ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı
İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri
İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ