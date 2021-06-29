Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta jandarma karakolunun bahçesine düşen 2 baykuş yavrusu korumaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta jandarma ekipleri, buldukları 2 baykuş yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.
Merkez İlçe Komutanlığı bahçesinde jandarma personeli, yuvalarından düştükleri tahmin edilen 2 baykuş yavrusu buldu.
Jandarma ekipleri, baykuş yavrularını düştükleri yerden alarak, DKMP ekiplerine teslim etti.
DKMP ekipleri, yapılan kontrollerinin ardından baykuş yavrularını doğaya salacak.
Etiketler: Sokak Hayvanları Jandarma Genel Komutanlığı Kars
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