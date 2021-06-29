Temel atma törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serkan Kadir Keskin, Susurluk Kaymakam Muammer Köken, Susurluk İlçe Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karesi İlçe Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Susurluk İlçe Sağlık Müdürü Dr. Evren Fatih Ocaktan, Susurluk Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. Necati Kelemençe, Susurluk Devlet Hastanesi Müdürü Selman Yanarsönemez ve diğer ilgililer katıldı.

Toplam 17 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak Susurluk Devlet Hastanesi, 6 katlı inşa edilecek.