Merkeze bağlı Bebek köyünde yaralı leylek görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından sol bacağında kırık olduğu belirlenen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.​​​​​​​