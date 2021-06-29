Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 03:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Bebek köyünde yaralı leylek görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından sol bacağında kırık olduğu belirlenen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 04:24
- 04:16
- 04:10
- 03:10
- 02:58
Sıradaki Haber
Kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz