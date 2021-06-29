Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 04:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula İlçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, jandarma ve AFAD ekibince bulundu.
Hayallı Mahallesinde, dün akşam Hayati Doğrul'un (54) ailesi kayıp ihbarı yaptı.
Gökçeören Mahallesi Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler yürüyüş için kırsal alana çıktığı öğrenilen Doğrul'u, mahalleye yakın tepede yaklaşık 16 saat sonra buldu.
Susuz kalan Doğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Jandarma Genel Komutanlığı AFAD
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