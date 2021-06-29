Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, muhtarlığın halk ile devlet arasında bağ kuran köklü bir müessese olduğunu söyledi.

Son bir buçuk yılı tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altında geçirdiğini hatırlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de sağlıkta dönüşüm projesi hayata geçirildi. Aile hekimliği sistemiyle herkesin bir hekimi oldu. Ardından yurdun her tarafında hastaneler yapılmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastaneleri son teknoloji tıbbi ekipmanlarla halkımızın hizmetine sunuldu. Bu hastanelerimizde ise sağlık ordumuz cansiparane şekilde görev yapmaktadır. Ülkemiz bu süreçte dünyada salgından en az etkilenen ülkelerden oldu. Dünyanın önde gelen ülkeleri birbirlerinin maskelerine el koydu. Yaşlıları huzurevlerine kilitleyerek kaderlerine terk ettiler. Dünyadaki en yüksek can kayıpları Amerika’da yaşandı. Ülkemiz ise başarılı bir yönetimle salgın sürecini atlatmanın eşiğine geldi."