Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.06.2023 10:35

Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

Trafik ekipleri sürücüleri hem uyardı, hem de emniyet kemeri takmadıkları için cezai işlem yaptı.

Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karma trafik ekipleri, il genelinde seyahat eden tüm yol kullanıcılarının emniyet kemeri takması, seyir halinde araç sürücülerinin cep telefonu kullanmaması, süratli araç kullanımının engellenmesi, yorgun ve uykusuz araç kullanımının önüne geçilmesine yönelik uygulama yaptı.

Yapılan denetimlerde araçları durduran ekipler, özellikle emniyet kemeri takma konusunda sürücüleri uyardı. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takamayan sürücüler, önce uyarıldı. Ardından emniyet kemeri takmadıklarından dolayı cezai işlem yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısı yapılan trafik denetimlerinde sürücülerin bayramlarını kutlayan ekipler, sürücülere bilgilendirme broşürü de dağıttı.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Adıyaman’da 6 silah ele geçilirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Brent petrolün varil fiyatı 74,89 dolar
11:20
Yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
11:18
Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi
11:06
Turizm sektörü çifte bayram yaşıyor
11:06
Bu yıl hizmet ihracatında 120 milyar doları aşma hedefi
11:03
Emine Erdoğan'dan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı
Başkentin 10 milyon yıllık rengarenk tepeleri: Gökkuşağı Tepeleri
Başkentin 10 milyon yıllık rengarenk tepeleri: Gökkuşağı Tepeleri
FOTO FOKUS
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ