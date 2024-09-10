Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.09.2024 17:13

Kars'ta çiftçiler silajlık mısır hasadına başladı

Kars’ın verimli tarım alanlarında silajlık mısır hasadı başladı. Mısır ekimi yapılan bölgelerde çiftçiler, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte mısır tarlalarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kars'ta çiftçiler silajlık mısır hasadına başladı

Mısır’da yüksek verim bekleyen çiftçiler, hayvan yeminin önemli bir parçası olan silajlık mısırı hazırlamak için kolları sıvadı.

İklim şartları nedeniyle mısır hasadı genellikle sonbahar aylarına denk geliyor ve bu dönemde çiftçiler hem ürünlerini toplamanın hem de yüksek kalitede silaj elde etmenin hesaplarını yapıyor. Çiftçiler tarafından Arpaçay, Akyaka ve Selim bölgelerinde ekimi gerçekleştirilen silajlık mısırın doğru zamanda hasat edilmesi, hayvan sağlığı ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahip. Karslı çiftçiler, hasat sezonunda modern tarım makineleri ve geleneksel yöntemlerle çalışarak, yüksek kaliteli silaj üretmeyi amaçlıyor.

Çiftçilerden Ali Kılıç “Bu yıl ürünlerimiz oldukça iyi görünüyor. Hava şartlarına rağmen, mısırlarımız sağlıklı ve bol. Hasat sürecini en verimli şekilde geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kars'ta ekilen yem bitkileri, hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de bölgedeki hayvancılıkla ilgili önemli bir girdi sağlıyor. Kentte çiftçiler ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, ürünlerin kalitesini artırmak ve verimliliği yükseltmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Kars’ın tarım potansiyeli ve çiftçilerin özverili çalışmaları, bölgenin tarımsal geleceği için umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

ETİKETLER
Kars Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Rize'de park halindeki otomobil yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yapılamıyor
18:23
Fahrettin Altun: Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz
17:59
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Suudi ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü
17:38
Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü video çekerken kaza yaptı
17:40
Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması: Soruşturmanın gizliliği unutulmamalıdır
17:29
Hatay'da 8 ayda 19 bin 904 balon balığı avlandı
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
FOTO FOKUS
Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu
Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ