Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilogram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu madde, sentetik uyarıcı hap ile 115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 6 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.