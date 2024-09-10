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Güncel
AA 10.09.2024 16:22

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilogram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu madde, sentetik uyarıcı hap ile 115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 6 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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