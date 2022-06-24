İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyu yürüttükleri yoğun karla mücadele çalışmalarını, haziran ayında da yüksek rakımlı yayla yollarında sürdürdü.

Tuygun köyü yaylasına ulaşımı sağlayan yolun kuzey yamacındaki 200 metrelik bölümün kardan kapalı olması nedeniyle ekipler, yöre halkının yaz mevsiminde hayvancılık faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmesi için çalışma başlattı.

Yolda 2 kepçe ve 1 greyder ile 3 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, 7 saatlik çalışma sonucu kardan kapalı bulunan 200 metrelik bölümdeki karı temizledi.

Yaylaya kolaylıkla çıkabilmenin mutluluğunu yaşayan yöre halkı, ekiplere teşekkür etti.

Selim Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Bülent Akkaya, AA muhabirine, Allahuekber Sıra Dağları'nda bulunan Tuygun köyü yaylasında karla mücadele çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

"Tüm araç ve gereçlerimizi seferber ettik"

Kış sezonunu çok zor geçirdiklerini ifade eden Akkaya, "Burası da bu sezonki karla mücadele yaptığımız son yaylamız. Bölgede vatandaşlar hayvancılıkla uğraştığı için yaylaya çıkmak istiyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm araç ve gereçlerimizi seferber ettik, yollarımızı açtık." dedi.

Yayla yolunda bulunan yamaçtaki karları titizlikle ve önce kendi güvenliklerini alarak temizlediklerini anlatan Akkaya, "Haziran, temmuz aylarında köylülerimiz geçim kanyakları hayvanlarını yaylaya çıkartıyorlar. Burası da kuzey yamaçta bulunduğundan dolayı son karla mücadelemizi burada veriyoruz. Çalışmanın tamamlanmasıyla köylülerimiz yaylaya çıkabilecek. Zor bir kış geçirdik, arkadaşlarımız 7/24 vatandaşların mağdur olmaması için görevlerinin başındaydı." diye konuştu.

Tuygun köyü muhtarı Zekeriya Yıldırım da yolun kapalı olmasından dolayı yaylaya çıkamadıklarını anlattı.

Ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Yayla yolumuzun açılması için ellerinden gelen katkıyı yaptılar. Bu bölgede kar kalınlığı kışın 7-8 metreyi buluyor. Bu yol açılmazsa karlar erimez ve yaylaya çıkamayız." ifadelerini kullandı.