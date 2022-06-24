Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzceli hacı adayları kutsal topraklara gönderildi
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.
Düzce'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.
Cedidiye Cami önünde toplanan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
Programa Vali Cevdet Atay, İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe müftüleri, daire personelleri, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.
Vali Atay, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından hacı adayları dualarla uğurlandı.
Etiketler: Düzce Mekke Suudi Arabistan Kurban Bayramı
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