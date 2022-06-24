Cumhuriyet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.