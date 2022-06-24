Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 105 litre sahte içki ve 60 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf AA]
Edirne'de 105 litre sahte içki ve 60 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.A'nın sahte içki bulunduğu belirlenen evinde arama yaptı.
Yapılan aramada 105 litre sahte içki ile 60 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli K.A, gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Sahte İçki Sahte Alkol
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