Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olmak suçundan 7 yıldır aranan C.Y'nin merkez Yenişehir ilçesinde bir adrese geleceği bilgisi alındı.

Düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.