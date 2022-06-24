Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Şanlıurfa Fotoğraf Maratonu yarışmasına, çok sayıda fotoğraf sanatçısının katılmasın bekleniyor.

En güzel fotoğraf karelerinin çekileceği ödüllü yarışmada sanatçılar, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik alanlarını yakından görme fırsatı da bulacak.

Yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 lira para ödülü verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Başkanlık ödülünü kazanan yarışmacı 10 bin, dron özel ödülü kazanan yarışmacı ise 5 bin liranın sahibi olacak.

Yarışma kayıtları 1-4 Eylül 2022'de yapılacak, fotoğraflar 4 Eylül'de geçici kurul toplantısında değerlendirilecek.