Kars’ta 33 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında “İş Yerinden Hırsızlık, Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Mala Zarar Verme” suçu olmak üzere 10 farklı suç kaydından 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.E. il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan E.E. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan E.E. önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.