Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.07.2023 09:56

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 8 kilo 870 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 870 gram uyuşturucu, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Giresun'da yayla festivalinde 1 kişi silahla yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü
10:20
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
10:16
'Ankara'da yetkili tanıdıklarımız var' yalanıyla 16 milyon lira dolandırdılar
10:35
Cezayir resmi haber ajansından France 24'e “çöplük kanalı” benzetmesi
10:17
Kamuda açık kaynak kodlu yazılım adımı
10:04
Düğün konvoyunda drifte 30 bin lira ceza
Washington'da şimşekli akşam
Washington'da şimşekli akşam
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ