Kars’ta 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza; Kars’ın Kağızman ilçesi Şahindere Mahallesi, Üniversite Yolu üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeki K.D. idaresindeki motosiklet ile M.N. idaresindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 sürücü ve motosikletler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Motosiklet kazası ile ilgili tahkikat başlatıldı.