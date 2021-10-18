Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta kadın doktorlar, beyaz önlükleriyle sahada yer aldı.

Maçta, doktorlar ile profesyonel oyuncuların oluşturduğu karma takımlar, mücadele etti.

Gösteri maçının sonunda Doç. Dr. Lütfiye Demir, diyetisyen Seda Uşarer, Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık ve Uzman. Dr. İlkay Nafiye Şahin ile voleybolcular "Meme kanserinde kontrol sende" yazılı pankart açtı.

Doktorlardan Doç. Dr. Lütfiye Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğunu belirtti.

Bu kanser türünde farkındalığın önemine işaret eden Demir, "Mutlaka her kadın kendi kendini kontrol etmeyi öğrenmeli ve her ay muayene etmeli. Ayrıca 40 yaşından itibaren 54 yaşına kadar özellikle yılda bir mamografi ve muayene ile tarama yöntemlerine girmeli. 54 yaşından sonra ise bu aralıkları 2 yıla azaltarak devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Demir, etkinlikte yer alan oyunculara ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.