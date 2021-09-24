Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'a mevsimin ilk karı düştü
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber ve Soğanlı dağlarında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı düştü.
Sarıkamış'ta öğle saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Allahuekber Dağları'nın 3180 rakımlı zirvesi ve Soğanlı Dağları beyaza büründü. Bu dağlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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