Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği" kapsamında zorunlu hale getirilen kış lastiği takma uygulaması doğrultusunda Kars'ta polis ekipleri sabah denetime başladı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'de uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği ölçüldü.

Ekipler ayrıca, sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

- Ardahan

Ardahan'da da sabahtan itibaren Ardahan-Kars, Artvin ve Göle bağlantı yollarında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kentte ekipler, kış lastiği takmayan veya lastik diş derinliği yeterli olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kış lastiği takmanın önemi konusunda sürücüleri bilgilendiren ekipler, denetimlerini kent merkezinde de sürdürdü.

Ekipler, Kongre Caddesi'nde araçların kış lastiği takıp takmadığını, lastik diş derinliklerini ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamındaki denetimlerin süreceği belirtildi.