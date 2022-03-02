Sabah etkisini artıran kar nedeniyle caddeler, araçlar beyaza büründü. İş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

Kentte, Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.