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Güncel
İHA 12.03.2024 09:43

Karların arasında bahar müjdecileri çiçek açtı

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda ilkbahar ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor. Kar kütlelerinin arasından açan çiğdemler renkli görüntülere sahne oldu.

Karların arasında bahar müjdecileri çiçek açtı

Türkiye’nin gözde turizm alanları arasında bulunan Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde yağan kar yağışıyla birlikte Abant’ta kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar yükseldi. Doğayla iç içe olan Abant’ta, baharın müjdecisi çiğdemler de rengarenk çiçek açtı. Fotoğraf tutkunları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatilciler ise güneşli havada piknik yaparak doğanın keyfini sürdü. Kar kütlelerinin arasından açan çiğdemler renkli görüntülere sahne oldu.

Karların arasında bahar müjdecileri çiçek açtı



Akyazı'dan Abant’a gelen Hamza Kılıçkeser, "Akyazı’da sıcak vardı. Abant’a geldik kar var. Muhteşem güzellik, artık son kar olabilir. Geziyoruz, doğa çok güzel” dedi.


Kar kütleleri arasından çiçek açan renkli çiğdemler hakkında konuşan doğasever Uğur Türesin, “Çiğdemleri görünce koparmaya kıyamıyorum. Muhteşem güzellikler, bunlar doğanın müjdecileri" ifadelerini kullandı.

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