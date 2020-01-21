Karesi AVM Hünerli Eller Atölyeleri'nde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, sanatçılar eşliğinde seramikten süs eşyaları yapmayı öğrendi.

Seramik Sanatçısı Buğra Kulbak, sömestir tatili nedeniyle çocuklara yönelik yaptıkları eğitimin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Balıkesir'de ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını belirten Kulbak, "Çocuklar etkinliğimize büyük ilgi gösterdi. Çocuklarımız etkinlikte güzel işler çıkardılar. Çok hoşlarına gitti. Tekrar etmesini istiyorlar. Beklediğimizden fazla katılım oldu. Bu tarz etkinliklerde çocuklarımız hem öğreniyor hemde eğleniyorlar. Hem de tatillerini dolu dolu geçiriyorlar." dedi.

Atölyenin 25-26 Ocak'taki etkinliğinde ise keçe melek bebek yapımı eğitimi verilecek.

Kaynak: AA