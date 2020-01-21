Akçakışla köyünde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Nedim K. (57) evlerinin önündeki ahırda hayvanlara yem veren kardeşi Kadim K'ye (52) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş etti.

Kolundan yaralanan Kadim K, samanlığa kaçarak gizlendi. Nedim K, aynı silahı başına dayayıp yaşamına son verdi.

Yaralanan Kadim K, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nedim K'nin cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA