Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da Ünye-Çaybaşı yolunda kar nedeniyle mahsur kalan çok sayıda araç, ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Ordu'da etkisini arttıran kar yağışı bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ünye-Çaybaşı yolunun Aydıntepe mevkiinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yol ulaşıma kapandı.
Ünye ilçesinden Çaybaşı'na gitmek isteyen 4 yolcu minibüsü olmak üzere çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Çaybaşı Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yolu yeniden trafiğe açtı.
Mahsur kalan araçlar çalışmanın ardından tekrar hareket etti.
Etiketler: Kar Yağışı Ordu Ulaşım
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