Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da evler kara gömüldü
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu tek katlı evler kara gömüldü, köy yolları ulaşıma kapandı.
Kış mevsiminde yoğun kar yağışının görüldüğü Bingöl Karlıova'da 3 gündür aralıksız devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçede, tek katlı evler kara gömüldü.
[Fotoğraf: AA]
İlçeye bağlı 30 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Bingöl-Erzurum kara yolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.
Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Ulaşım
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